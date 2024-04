Come scrive Alessio Alaimo su “TMW” dopo il no di Grosso e i contatti esplorativi con Alvini il Palermo prova ad accelerare per Michele Mignani, ancora sotto contratto con il Bari.

Contatti in corso in queste ore. Adesso Mignani dovrà trovare l’accordo per la risoluzione con il Bari a cui si legato da un altro anno di contratto. Poi se tutto andrà come da programma sarà libero di accasarsi al Palermo per il dopo Corini.