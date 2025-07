TMW: “Fiorentina, è asta per Lucchesi: si inserisce anche il Palermo”

Lorenzo Lucchesi è sempre più al centro del mercato. Dopo una stagione convincente alla Reggiana in Serie B – 27 presenze e due reti – il difensore di proprietà della Fiorentina è seguito da numerose squadre alla ricerca di rinforzi in difesa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb e firmato da Andrea Losapio, oltre a Cremonese e Sampdoria, anche il Palermo si è fatto avanti per il classe 2003.

Il club siciliano, deciso a puntare in alto dopo un’annata chiusa con la qualificazione ai playoff ma senza acuti, ha individuato in Lucchesi un profilo adatto per il nuovo progetto targato Dionisi. L’interesse è concreto, ma la concorrenza è fitta.

Al momento, Lucchesi è atteso al raduno della Fiorentina, dove inizierà la preparazione estiva agli ordini di Pioli. Tuttavia, il futuro del giovane centrale sembra destinato a passare da un’altra esperienza lontano da Firenze, vista anche l’abbondanza nel reparto arretrato viola: da Ranieri a Pongracic, passando per Comuzzo, Pablo Marí, Valentini, Moreno e il neoarrivato Viti.

L’ipotesi più plausibile, dunque, resta un nuovo prestito in Serie B, magari in una piazza ambiziosa come Palermo, oppure in una neopromossa di Serie A. La priorità della Fiorentina è garantire continuità di impiego e crescita al giocatore, in vista di un futuro ritorno a Firenze più maturo e pronto per la massima serie.