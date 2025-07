La Carrarese punta al colpo in attacco: nel mirino c’è Filippo Distefano, di proprietà della Fiorentina. Dopo l’esperienza al Frosinone, l’attaccante classe 2003 gradirebbe un ritorno in Serie B. I toscani hanno già avviato i contatti con il club viola per riportarlo in cadetteria. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Continue Reading