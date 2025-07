Il Cesena piazza un colpo d’esperienza per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stato trovato l’accordo con Dimitri Bisoli, reduce dal fallimento del Brescia e deciso a restare in Serie B. Per lui pronto un contratto triennale da 250mila euro a stagione. Beffate le concorrenti: la chiusura definitiva è attesa entro lunedì.

