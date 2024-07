Come riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, ha subito una frenata la trattativa tra Sassuolo e Cremonese per Ferrari.

Per questo motivo il club grigiorosso potrebbe tornare a bussare alle porte del Lecco per Luca Marrone, che sarebbe la prima alternativa nel caso in cui Ferrari dovesse sfumare definitivamente.