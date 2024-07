Cosenza, il ds Delvecchio: «Deluso da Caligara ed il suo agente. Non stanno rispettando gli impegni presi»

Durissime le parole del ds del Cosenza Delvecchio rilasciate ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il dirigente non ha nascosto la sua delusione verso l’atteggiamento assunto da Caligara e dal suo agente, dopo che la trattativa sembrava chiusa e adesso quasi sfumata.

«Sono molto deluso dal comportamento del calciatore e del suo agente che non stanno rispettando gli impegni presi. Dopo 15 giorni di trattative abbiamo raggiunto l’accordo con l’Ascoli per trasferimento a titolo definitivo di Caligara. Tra club abbiamo già scambiato anche i documenti necessari per formalizzare il trasferimento e da ieri stiamo aspettando il ragazzo in ritiro per fargli firmare i contratti e iniziare la nostra avventura insieme».