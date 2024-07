Mourinho lo chiama al telefono: vieni al Fenerbahce con me | Se lo porta di corsa in Turchia

José Mourinho decisivo nella trattativa: lo special one lo può convincere di persona a trasferirsi in Turchia.

Grandi promesse, grandi investimenti. Il Fenerbahce vuole tornare a vincere, e a stupire anche in Europa. Ecco perché la società ha optato per José Mourinho, per ridare carica a una piazza caldissima, altrettanto di quella di Roma, che ha già accolto lo special one con un bagno di folla e un amore incondizionato.

L’ex giallorosso si è mostrato già nella sua versione migliore durante la presentazione, allo stadio, davanti a migliaia di tifosi, cantando cori e agitando sciarpe e maglie. Una presentazione da faraone, per un allenatore che a suon di colpi vuole rimanere nella storia del club turco.

La società si sta muovendo con veemenza sul mercato, e secondo quanto trapelato in queste ore il club avrebbe messo gli occhi su un talento del calcio europeo ancora in cerca di continuità. Ma Mourinho potrebbe strappare anche un altro colpo, proprio agli ex, ossia ai giallorossi.

Mourinho sogna in grande per il Fenerbahce

Uno degli obiettivi principale per tornare a fare sognar i tifosi del Fenerbahce potrebbe essere Joao Felix. Dopo l’approdo al Barcellona e il ritorno all’Atletico infatti, il giovane talento portoghese non è ancora riuscito a mettere in mostra tutto il suo talento, rimanendo spesso a Madrid relegato in panchina e in prestito secco per un anno.

La valutazione di mercato rimane alta vista l’età e il costo del cartellino che lo aveva portato in Inghilterra, ma adesso si potrà trattare con i blaugrana. Mourinho avrebbe messo gli occhi sul connazionale per ridargli vita nuova, dopo anche la brutta prestazione agli Europei; il suo contratto è in scadenza nel 2029 e la valutazione è di circa 30 milioni di euro. D’altra parte però, José avrebbe puntato un altro attaccante, un obiettivo della Roma, sua ex squadra.

Un obiettivo della Roma verso Istanbul

Per l’attacco ai gialloblù di Turchia infatti piace anche un altro giocatore, che in queste ore era stato accostato alla Roma. Stiamo parlando di Youssef En-Nesyri, il quale è in uscita dal Siviglia. La Roma da tempo era interessata a ingaggiare il classe 1997, ma i sivigliani chiedono una bella cifra per lasciarlo partire.

Si parla di circa 20 milioni di euro, 16 di parte fissa più 4 di bonus, a cui il club avrebbe già dato l’ok. Ma rimangono due ostacoli, uno è l’agente del marocchino, che pare non si sia ancora convinto dell’operazione, una è il Fenerbahce che si starebbe informando per portarlo a Istanbul in estate.