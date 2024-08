TMW: “Cittadella, per la linea mediana nel mirino c’è l’ex Genoa Chierico”

Il Cittadella continua i propri movimenti di mercato. Il club granata, come riportato da Tuttomercatoweb.com, in questo momento è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la mediana.

Tra i vari profili varati dal ds Stefano Marchetti, cè anche quello di Chierico. Il centrocampista ex Genoa, sarebbe, già da tempo, finito nel mirino del Cittadella che adesso vorrebbe accelerare e chiudere l’operazione con il duttile centrocampista classe 2001 (attualmente di proprietà del Gubbio).