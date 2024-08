TMW: “Catanzaro in pressing per chiudere col mediano ex rosanero Coulibaly”

Il Catanzaro continua a muoversi in chiave mercato in entrata. Il ds Polito è alla ricerca di un profilo che vada a rinforzare la mediana del club. Come riportato da Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, il club calabrese ha aumentato il pressing per arrivare al centrocampista ex rosanero Mamadou Coulibaly, attualmente di proprietà della Salernitana.

Il classe 1999 è in uscita dal club granata. Le parti proveranno a definire nelle prossime ore l’accordo per permettere a Coulibaly, che ha ancora un anno di contratto coi campani, di cambiare maglia e iniziare una nuova avventura con i giallorossi.