Il Catanzaro continua a muoversi in chiave mercato in entrata. Il club calabrese, come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha intavolato una trattativa con il Bari per arrivare a Morachioli.

L’esterno offensivo classe 2000, piace ai giallorossi. Adesso il Catanzaro dovrà, dunque, convincere il Bari per assicurarsi le prestazioni del calciatore.