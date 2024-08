Nuova avventura in vista per Manuel Peretti. Dopo le 37 gare presenze nell’ultimo anno e mezzo con la maglia della Recanatese, l’ex giocatore del Palermo – si legge all’interno di TuttoMercatoWeb.com – è infatti in procinto di firmare con la Cavese. Il difensore classe 2000 dovrebbe firmare un contratto biennale, ma la trattativa è in fase di chiusura. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

Continue Reading