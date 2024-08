Salernitana, contestazione della Curva contro Iervolino: “È stato un illusionista, la sua maschera è caduta”

Nuova contestazione in casa Salernitana da parte della Curva Sud Siberiano. Attraverso il proprio profilo Facebook, il gruppo dei tifosi campani ha pubblicato il seguente comunicato contro il patron Danilo Iervolino:

“La strada è tracciata: la decisione di contestare questa persona è frutto di un atteggiamento inqualificabile e ingiustificato da parte di chi si era presentato come innovatore, desideroso di aprire un ciclo vincente. È sotto gli occhi di tutti il TOTALE FALLIMENTO di un progetto mai nato. Quando la maschera è caduta, sono emersi i veri valori e l’incapacità dell’uomo.

È stato un illusionista, capace di creare l’illusione di un accadimento magico nella mente dello spettatore con belle parole, vuote e prive di significato. Lo striscione “Bocca elegante” fu eloquente: avevamo già capito tutto (purtroppo).

La nostra presa di posizione andrà avanti finché questa persona non sarà andata via da Salerno. Pertanto, fino a quel momento, noi non porteremo striscioni, né bandiere, né stendardi, chiedendo a tutti di seguirci in questa forma di dissenso verso chi è stato INCAPACE non solo nella gestione di una società di calcio, ma soprattutto nel capire l’anima di questa città.

In questo discorso, però, è bene distinguere che la squadra, il nuovo tecnico e il nuovo DS non c’entrano assolutamente. Noi siamo nati per sostenere la maglia e questo continueremo a fare, come sempre. Chi onorerà i nostri colori e uscirà dal campo con la maglietta sudata avrà sempre il nostro appoggio e incoraggiamento”.