Brescia, Maran dopo il 3 a 1 sul Venezia: «Era la prima gara per essere più squadra in vista del Palermo»

Brescia vincente e convincente alla prima stagionale contro il Venezia, in occasione dei 32esimi di Coppa Italia. Nel post partita il tecnico del club lombardo, Rolando Maran, ha commentato il successo per 3 a 1 di ieri, domenica 11 agosto, con le seguenti parole, riprese da Bresciaingoal.com:

«Siamo stati pericolosi anche in uscita. Con questo caldo non era facile coprire tutto il campo. Nel secondo tempo siamo diventati quasi padroni del campo. Abbiamo fatto bene sia in manovra che in transizione. Nel primo tempo su un lato abbiamo fatto più fatica che sull’altro, il sinistro dove costringevamo Bertagnoli a troppe rincorse. Poi abbiamo fatto bene anche dall’altra parte. Siamo cresciuti nel corso della gara.

Cosa significa questa gara in vista del Palermo? Durante le amichevoli avevo fatto molti cambi, stavolta era la prima partita nella quale essere più squadra e ci siamo riusciti nonostante il Venezia abbiamo saputo metterci in difficoltà. Mi spiace per il gol subito alla fine e nel primo tempo abbiamo avuto meno fraseggio che nella ripresa. Abbiamo sprecato tante risorse, più abbiamo gestione e meno facciamo fatica a difendere. Noi dietro le favorite secondo i pronostici? Quello che ci stanno dando è per quello che abbiamo fatto e stiamo facendo. Ma non ci cambia nulla. Dobbiamo andare avanti con la giusta mentalità, quella che sappiamo esserci nel nostro spogliatoio dove tutti siamo sintonizzati».