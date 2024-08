Diritti Tv, Serie B a Dazn: presto anche su Sky e Amazon

Nella giornata di oggi la Lega Serie B ha trovato l’accordo per la cessione dei suoi diritti audiovisivi a Dazn per il triennio 2024-27. C’è una novità all’orizzonte. Come si legge su Bresciaingoal.com, arriverà infatti anche Amazon Prime, che offrirà un’opportunità per i suoi abbonati: la possibilità di acquistare la singola partita. A breve dovrebbe arrivare anche la firma di Sky; le due multinazionali continueranno dunque a trasmettere tutte le partite del campionato di serie B

«La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo ciclo in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializza le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale». Queste, invece, le parole rilasciate da Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

Diritti Tv: la Serie B su Dazn fino al 2027. Il comunicato ufficiale

Serie B su Dazn: prezzi e info per seguire il Palermo in tv