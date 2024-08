Pisa, UFFICIALE: preso Lind dal Silkeborg

Il Pisa accoglie Alexander Lucas Lind Rasmussen, Il calciatore classe 2002, di ruolo attaccante, arriva dal Silkeborg IF (Danimarca) a titolo definitivo: a renderlo noto è lo stesso club toscano mediante la seguente nota:

“Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Silkeborg IF (Danimarca) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexander Lucas Lind Rasmussen, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra.

Attaccante di nazionalità danese, classe 2002, Lind è cresciuto nelle giovanili del Silkeborg fino ad arrivare giovanissimo (17 anni, nda) al debutto in prima squadra; con la casacca biancorossa del team danese ha collezionato nella Massima serie danese 64 presenze (18 reti), mettendosi in evidenza e segnando anche in Europa League (2 presenze, 1 gol) e raggiungendo la convocazione nella Nazionale Under 21 del proprio Paese con cui ha già messo a referto 2 presenze.

Rivolgiamo ad Alexander un caloroso benvenuto e l’augurio delle migliori fortune con indosso i nostri colori”.