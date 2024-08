Coppa Italia: al Via del Mare passa il Lecce, Mantova sconfitto 2-1. Decide Krstovic

Termina il match tra Lecce e Mantova valevole per il primo turno di Coppa Italia. Il Lecce rischia ma riesce a portare a casa il passaggio del turno. Nella prima frazione di gioco, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Gaspar al 14′ insacca la sfera in rete.

Il pari del Mantova, il momentaneo 1-1, arriva soltanto al minuto 73′ grazie alla rete di Bragantini. Alla fine è Krstovic a buttare la palla dentro, al minuto 86′, per la rete del definitivo 2-1. Il Lecce, dunque, col brivido guadagna il passaggio del turno.