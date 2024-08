Coppa Italia, Salernitana-Spezia: le formazioni ufficiali. Soleri e Aurelio dal 1′

Questa sera alle ore 20:45 va in scena Salernitana-Spezia, match valevole per il primo turno di Coppa Italia. In casa degli aquilotti, partono dal 1′ i due ex rosanero, passati in questa sessione di calciomercato allo Spezia, Aurelio e Soleri.

Le formazioni ufficiali:

Salernitana (4-3-3): Sepe; Bronn, Daniliuc, Velthuis, Njoh; M.Coulibaly, Maggiore, Amatucci; Sfait, Dia, Valencia. A disposizione: Fiorillo, Salvati, Gentile, Bradaric, Simy, Kallon, L.Coulibaly, Jimenez, Braaf, Iervolino, Guccione, Di Vico, Legowski. Allenatore: Giovanni Martusciello.

Spezia (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Bertola; Vigiani, Bandinelli, S. Esposito, Candelari, Aurelio; Soleri, Falcinelli. A disposizione: Mascardi, Mosti, Degli Innocenti, Elia, Nagy, P. Esposito, Di Serio, Corradini, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi. Allenatore: Luca D’Angelo.