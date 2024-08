Corriere dello Sport: “Genoa, anche Silva. Gosens aspetta Gasp. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Oggi José Luis Palomino sosterrà a Roma le visite mediche per il Cagliari: contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Nel frattempo, si avvicina Gianluca Gaetano che il Cagliari vuole chiudere per circa 8 milioni di euro.

GASP VUOLE O’RILEY. Atalanta divisa tra la trattativa con la Juventus per Teun Koopmeiners e quella con il Celtic per Matt O’Riley, da tempo in orbita nerazzurra. L’ultimo rilancio dei bergamaschi a 22 milioni non è stato però ancora accettato dagli scozzesi, nonostante la volontà del centrocampista di trasferirsi in Italia. In ogni caso i bergamaschi hanno fretta, c’è da sbaragliare la forte concorrenza del Brighton. Intanto la Dea ha accolto il terzino Marc Pubill che, dopo aver vinto le Olimpiadi con la sua Spagna, ha svolto le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano.

L’EREDE DI GUDMUNDSSON. Non solo Nikola Krstovic, valutato dal Lecce sui 15 milioni e Giovanni Simeone, bloccato per ora dal Napoli: i liguri hanno approfondito pure la candidatura di Fabio Silva. L’attaccante si era affermato con il Porto, per poi essere ingaggiato dal Wolverhampton per 40 milioni all’età di 17 anni. In Inghilterra però ha fatto fatica, così sono arrivati i prestiti all’Anderlecht e al Psv, fino al rientro alla base nel 2024 e il successivo passaggio ai Rangers. Per il post Albert Gudmundsson è stato invece chiesto al Marsiglia il marocchino Amine Harit. I rapporti tra i due club sono ottimi e ieri sono partiti i primi dialoghi, che hanno coinvolto anche il centrocampista Azzedine Ounahi.

Passiamo al Lecce, che ha lavorato a lungo per il trasferimento di Lassana Coulibaly. Con il centrocampista c’è un accordo di massima, ma fino a ieri andavano sistemati ancora dei dettagli relativi alla durata del contratto e allo stipendio del calciatore: i salentini offrono un accordo fino al 2026 o 2027 alle cifre attuali (500.000 euro a stagione). Tutto ok invece tra i due club, con la società salentina che ha garantito i 2 milioni del cartellino alla Salernitana. Youssef Maleh (25), fuori dai programmi dei giallorossi, ha invece detto sì all’Empoli – che è in attesa anche di Ronaldo Vieira (26) dalla Samp – dove ha già giocato. Intanto i giallorossi hanno ufficializzato la firma di Andy Pelmard (24) con la formula del prestito ed obbligo di riscatto sui 2,5 milioni.

ATTESA GOSENS. Il Torino ha il sì di Borna Sosa, considerato alternativo a Robin Gosens. Il tedesco non ha chiuso del tutto ai granata, ma ha fatto capire di voler aspettare l’Atalanta che prima deve cedere Mitchel Bakker. Il Como è ad un passo da Rodri Sanchez, mentre il Monza aspetta Alessio Zerbin. Infine per Hans Nicolussi Caviglia, con cui c’è un accordo di massima, il Venezia attende invece l’uscita di Tanner Tessmann. Il Venezia ha in pugno anche Filip Stankovic dall’Inter.