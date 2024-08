Thiago Motta alza la cornetta: a fine mercato provo a prenderti in prestito | Il suo pupillo si prepara

Thiago Motta non molla la presa per il suo pupillo, lo vuole a tutti i costi alla Juve: colpo di fine mercato per i bianconeri?

Ancora pochissimi giorni e finalmente ripartirà il campionato di Serie A. La maggior parte degli occhi saranno puntati, inevitabilmente, sulla nuova Juventus di Thiago Motta. Subito sfida affascinante per i bianconeri che ospitano il neopromosso Como di Fabregas all’Allianz.

Nel frattempo, però, lo stesso allenatore si aspetta ancora qualche “regalino” dalla dirigenza in ottica calciomercato. Non solo per quanto riguarda gli esuberi (molti i calciatori da piazzare), ma in particolar modo in entrata.

Il desiderio dell’italo-brasiliano, infatti, è quello di poter riavere nuovamente a disposizione uno dei suoi pupilli che ha allenato fino a pochi mesi fa quando era alla guida del Bologna.

Il ds Giuntoli cercherà di accontentarlo in tutti i modi, anche se non si tratta affatto di una operazione semplice. Nel frattempo, però, i bianconeri lavorano duramente dopo aver svolto l’amichevole contro la Next Generation di Montero.

Juventus, Motta vuole un altro regalo dalla società: pressing sul suo pupillo

Il lavoro straordinario che ha compito a Bologna nessuno lo potrà mai dimenticare. In primis gli stessi tifosi felsinei che continueranno a ringraziarlo per aver portato il club a disputare, per la prima volta nella storia, la Champions League. Senza dimenticare, il fatto, di aver fatto esplodere calcisticamente alcuni atleti fino a quel momento sconosciuti.

Anche chi aveva bisogno di avere un po’ di fiducia che è stata ripagata nel migliore dei modi. Come nel caso di Alexis Saelemaekers che, dopo una stagione da ricordare in Emilia, non è stato riscattato dal Bologna, tanto da fare ritorno al Milan. Con i rossoneri ha preso parte alla tournée americana dove si è messo in mostra fornendo delle prestazioni importanti. Motta, però, lo rivuole a tutti i costi a disposizione.

Juventus, Motta rivuole Saelemakers: trattativa difficile con il Milan

Nella parte finale di questa caldissima sessione estiva del calciomercato la Juventus tenterà l’assalto al Milan per avere Alexis Saelemaekers. Il belga, a dire il vero, ha convinto Fonseca in queste uscite amichevoli. Il manager portoghese, però, non vede motivi per lasciarlo partire visto che lo reputa una buona alternativa per il reparto offensivo.

Nel caso in cui si dovessero presentare delle offerte irrinunciabili, arrivare negli ultimi giorni di agosto, allora le cose potrebbero seriamente cambiare. Anche perché la Juventus punta ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per il classe ’99. Una operazione difficile, ma non del tutto impossibile.