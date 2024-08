TMW: “Sirene estere per il ‘baby’ del Palermo Barranco. Che piace anche al Milan Futuro”

Il mercato calcistico si accende attorno a un giovane talento che sta emergendo nel panorama del calcio italiano: Gioacchino Barranco, terzino sinistro classe 2007 del Palermo, è al centro dell’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero. Le sue brillanti prestazioni con la squadra Primavera del Palermo hanno già attirato l’interesse dell’ex tecnico rosanero Michele Mignani, che lo scorso anno lo ha convocato più volte per allenarsi con la prima squadra durante il rush finale di stagione. Sebbene Barranco non abbia ancora fatto il suo esordio tra i professionisti, il suo debutto nel calcio dei “grandi” potrebbe essere imminente.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Barranco è sotto osservazione da parte di diverse squadre di Serie C, con il Milan Futuro in pole position tra i club italiani interessati. Il Milan Futuro, che si prepara al debutto nel Girone B della terza serie italiana, sta completando l’allestimento della rosa e ha individuato nel giovane terzino un possibile rinforzo. Al momento, non ci sono ancora trattative ufficiali, ma il nome di Barranco è sicuramente tra i più caldi per i rossoneri.

La decisione finale, tuttavia, spetta al Palermo, che dovrà valutare se far crescere il giocatore internamente, alternandolo tra Primavera e prima squadra, o se lasciarlo partire in prestito per accumulare esperienza altrove. Un’opzione che potrebbe portarlo lontano dall’Italia, considerando l’interesse dimostrato dall’Eintracht Francoforte, club di grande prestigio in Bundesliga.

Un eventuale trasferimento al Milan Futuro permetterebbe a Barranco di ritrovare mister Cristiano Del Grosso, con cui ha già lavorato in passato negli Allievi Nazionali, dove il giovane terzino ha brillato. Tuttavia, non è escluso che possa trovare una diversa destinazione, con diverse squadre pronte a contendersi il suo talento.

La carriera di Gioacchino Barranco è ancora tutta da scrivere, e il suo futuro potrebbe prendere pieghe inaspettate. Di certo, il giovane terzino ha già dimostrato di avere le qualità per emergere, e il prossimo passo nella sua crescita professionale sarà cruciale.