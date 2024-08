Mauro: «Parma fermato da un grande portiere, meglio concentrarsi sul campionato»

Dopo la sconfitta del Parma contro il Palermo, l’ex calciatore Massimo Mauro ha condiviso la sua analisi negli studi di Mediaset, sottolineando la necessità per i crociati di concentrarsi sul campionato piuttosto che rimpiangere l’occasione persa.

Ecco le sue parole:

«Capitano queste partite. Il Parma ha avuto occasioni per pareggiare, ha trovato un grande portiere di fronte. Secondo me come il Venezia e altre squadre deve pensare al campionato. La partita è emozionante, giocare al Napoli sarebbe stato bello, ma è meglio pensare al campionato».