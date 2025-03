Reggiana, Gondo: «Il campionato è difficile, ci manca qualcosa»

Cedric Gondo, attaccante della Reggiana, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport:

«Il campionato è difficile meglio guardare partita per partita dando a ciascuna la giusta importanza. La classifica ci penalizza? Contro Catanzaro e Samp abbiamo buttato dei punti, ma se la posizione è questa vuol dire che ci manca qualcosa. Siamo partiti con l’idea di salvarci e questo è l’obiettivo. I tifosi hanno pazienza, ci hanno sempre sostenuto sia in casa che in trasferta. Mi trovo molto bene qui, c’è tutto per fare buone cose. È un ambiente che consiglio ai giovani che vogliono crescere e a chi vuol vivere calcio. Questa piazza mi piace».