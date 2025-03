Carrarese, Ravaglia: «Cesena sarà la mina vagante ai playoff»

Nicola Ravaglia, calciatore della Carrarese, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di TuttoCesena.it:

«Dico che secondo me, questa squadra, sarà la vera mina vagante dei play-off. Il Cesena, con un po’ di fortuna, potrebbe anche fare il colpaccio… In una mia ipotetica griglia di partenza, subito dopo la perdente della volata finale per il 2° posto (Pisa o Spezia, ndr), metto la Cremonese. Poi ripeto: il Cesena può giocarsela con tutti…».