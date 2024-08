Corriere dello Sport: “Vazquez- Cesena! Il Palermo cerca un centrale. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Cremona toglie, Cremona dà. Dopo l’eliminazione di coppa il Bari potrebbe pescare proprio dal club lombardo per sistemare la trequarti. Intriga l’uruguaiano César Falletti che nell’incrocio dello Zini è rimasto in panchina per l’intera durata dell’incontro. Bisogna però ponderare i costi elevati dell’operazione: il fantasista ha un contratto in grigiorosso sino al 2026, senza contare la concorrenza di altre società come il Catanzaro che l’ha messo da tempo nel mirino. Più praticabile l’opzione Cristian Buonaiuto, in scadenza fra un anno, che pure sembra ai margini del progetto tattico di Giovanni Stroppa. L’obiettivo resta sempre lo svincolato Davide Biraschi che però attende una chiamata dalla serie. A Bari l’esperto difensore ritroverebbe Kevin Lasagna con cui l’anno scorso ha giocato in Turchia nel Fatih Karagümrük, a patto di trovare un’intesa sull’ingaggio. Per puntellare la retroguardia con un innesto di sicura affidabilità il Bari resta vigile anche su Federico Barba del Como, altro giocatore che Longo conosce bene per averlo allenato nella prima parte della scorsa stagione. In uscita sempre dalla Cremonese anche i centrocampisti Luca Valzania, Andrea Bertolacci e l’attaccante ghanese Felix Afena Gyan.

AFFARI CATANZARO. Col magro bottino di 11 reti incassate e sole 3 fatte nelle ultime uscite (2 amichevoli e gara di coppa), il Catanzaro si avvia verso l’esordio in campionato bisognoso di correttivi. Il patron Floriano Noto, nei giorni scorsi, ha incontrato l’ex giallorosso Diomansy Kamara, da qualche anno agente di calciatori, e potrebbe arrivare un esterno d’attacco per coprire l’addio di Jari Vandeputte . Il ds Polito, invece, stringe per un terzino destro, Tommaso Cassandro, in prestito con diritto di riscatto dal Como. Matias Antonini domani incontrerà il presidente Noto, dopo il corteggiamento del Lecce. Il Catanzaro insegue sempre l’attaccante del Lecco Nicolò Buso e il trequartista della Cremonese Cesar Falletti.

PALERMO CAMPO E AFFARI. Oggi verrà ufficializzato il passaggio in prestito di Giacomo Corona al Pontedera: il Palermo ha preferito far fare un’esperienza importante in C, anche in termini di presenze, al suo giovane attaccante. E ora il ds De Sanctis cerca una punta duttile ma strutturata. Dopo l’arrivo di Verre centrocampo al completo, abbandonata la pista Hasa, resteranno anche Vasic e Saric a meno di sorprese. In difesa, il Palermo non cerca più un rinforzo di fascia mancina ed è convinto di avere in casa (Buttaro, Pierozzi, Ceccaroni) l’alternativa al titolare Lund. Possibile invece un arrivo fra i centrali, potrebbe tornare d’attualità l’ipotesi Ferrari, svincolatosi dal Sassuolo. In questo caso, in partenza uno fra Graves e Peda.

ALTRI AFFARI. In attesa di sapere dove giocherà Gianluca Lapadula sempre tentato anche dalla Salernitana, il Pisa pressa Luca Zanimacchia. A La Spezia, intanto, titoli di coda tra il club bianconero e Daniele Verde. L’attaccante nato a Roma giocherà nella Salernitana. Lascerà la Liguria anche il centrocampista Giovanni Corradini che potrebbe andare in C: piace a Ternana e Crotone.

Il Cesena vuole regalare al tecnico Michele Mignani altri rinforzi: il primo nome sulla lista dei bianconeri è il trequartista italoargentino Franco Vazquez, di proprietà della Cremonese. Per lui sembrava più che probabile un ritorno nostalgico in Argentina, ma nelle ultime ore la corte serrata dei romagnoli potrebbe aver dato un’accelerata decisiva alla trattativa. Un altro tentativo verrà fatto poi per il centrocampista del Bari Mattia Maita, con i pugliesi che chiedono circa 300mila euro per la cessione a titolo definitivo del suo cartellino. La Reggiana, dopo aver puntellato la difesa con l’acquisto in prestito di Alessandro Fontanarosa dall’Inter, vuole rinforzare ancora il proprio reparto di centrocampo: alla mezzala slovena Leo Stulac e al trequartista Manolo Portanova potrebbe aggiungersi il mediano polacco Filip Jagiello del Genoa, conteso però dal Lech Poznan. Per il ruolo di esterno sinistro resiste la pista che porta all’olandese Ruben Roosken, dell’Heracles Almelo, mentre in attacco resta viva la suggestione legata a Luca Strizzolo del Modena. Il Sassuolo, in attesa del sì del portiere rumeno Ionut Radu dell’Inter, cerca una sistemazione per il centravanti Andrea Pinamonti, per il quale lo Stoccarda ha offerto 15 milioni (mancal’ accordo sull’ingaggio). In uscita l’estremo basso Andrea Consigli, su cui nelle ultime ore è spuntato l’interesse della Lazio. Sempre sul fronte cessioni, l’ala francese Armand Laurienté tra Fenerbahce e Olympique Marsiglia.