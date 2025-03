Bari, ag. Vicari: «Playoff possibili. Futuro? Ne parleremo a fine stagione»

L’agente del difensore del Bari Vicari, VIncenzo Pisacane, è intervenuto ai microfoni di Tuttob.com, per fare il punto della situazione sul centrale dei pugliesi.

«Sta facendo una stagione importante come le ultime fatte a Bari. Purtroppo quest’anno ha avuto qualche infortunio in più ed è stato ai box più del dovuto, però parliamo comunque di uno dei difensori più forti della categoria. Ora sta meglio e non vede l’ora di tornare in campo per dare una mano alla squadra. È il capitano ed è orgoglioso, soffre nel non poter dare il suo contributo. La squadra ha la forza di poter andare ai playoff. Credo che non ci siano elementi che facciano pensare ad una mancata partecipazione ai playoff. Ha fatto qualche passo falso all’inizio, ma la squadra è stata fatta da Magalini nel miglior modo possibile per centrare gli spareggi».