Salernitana verso il Palermo: sospiro di sollievo per Lochoshvili. Le ultime

Al rientro dalla pausa per le nazionali, il Palermo volerà a Salerno dove all’Arechi affronterà i granata allenati da mister Breda. Nelle ultime ore, erano saliti diversi dubbi sulla possibile presenza di Lochoshvili dopo l’infortunio subito con la Georgia.

«L’infortunio di Lochoshvili non è grave. Oggi pomeriggio però non sarà disponibile». Queste le parole del tecnico della Georgia Willy Sagnol che in sede di conferenza stampa ha ammesso che le condizioni del difensore non sono preoccupanti. Sospiro di sollievo dunque, come riportato da calciosalernitana.it, per Breda che con ogni probabilità avrà a disposizione un pilastro portante per la propria difesa in vista del match con i rosanero.