Serie B su Dazn: prezzi e info per seguire il Palermo in tv

Dazn si aggiudica i diritti TV per la Serie B nel triennio 2024/27.

Le gare del Palermo, a partire da quella contro il Brescia in programma il 16 agosto sarà dunque visibile sulla nota piattaforma in streaming.

In attesa di capire se verranno create promozioni dedicate per il campionato cadetto ecco i costi attuali degli abbonamenti Dazn:

Tre diversi piani con costi e funzionalità differenziati: DAZN STANDARD, DAZN PLUS e DAZN START, scopri tutti i dettagli e cosa puoi guardare:

DAZN presenta i piani che consentono a tutti i tifosi di personalizzare la propria esperienza di visione del ricco catalogo di eventi e contenuti sportivi, live e on demand, disponibili sulla piattaforma di streaming.

DAZN offre tre diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità differenziati a seconda dell’alternativa scelta: il piano STANDARD, il piano PLUS e il piano START.

Piano DAZN STANDARD

Una delle possibilità per gli utenti è quello di attivare il piano DAZN Standard, potendo scegliere tra il pagamento annuale in una unica soluzione, pagamento annuale dilazionato in 12 mensilità o pagamento mensile.

A partire da 34.99 € al mese, il piano STANDARD consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione).

Il piano STANDARD permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

Con il piano annuale dilazionato in 12 mensilità, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 34,99 € al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di Amazon o Apple.

Con il piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 359 € pari a 29,92 € al mese con un risparmio di 15 € al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 180 € all’anno.

Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è invece disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 39,99 € al mese.

Con il piano mensile paghi 44,99€ al mese senza vincoli, puoi disdire con 30 giorni di preavviso. Il piano mensile è disponibile anche dallo store Apple e Google a 49,99 € al mese.

Piano DAZN PLUS

A partire da 59,99 € al mese, il piano PLUS consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso).

Il piano PLUS permette di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, con contemporaneità della visione.

Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

Con il piano annuale con pagamento dilazionato, con permanenza di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €59,99 al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di Apple o Amazon.

Il piano annuale dilazionato in 12 mensilità è disponibile sullo store digitale di Google con 12 rate da 59,99 € al mese.

Con il nuovo piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi 599 € all’anno pari a 49,91 € al mese con un risparmio di 20 € al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre 240 € all’anno.

Con il piano mensile paghi 69,99€ al mese senza vincoli anche dallo store digitale Apple e Google e puoi disdire con 30 giorni di preavviso.

