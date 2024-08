Come si legge su “TMW” colpo in entrata vicino per la Cavese. Il club di Cava dei Tirreni è vicino all’ingaggio del difensore centrale Manuel Peretti, in forza alla Recanatese. Calciatore classe 2000 di piede destro, Peretti vanta 28 presenze in Serie C. Nelle prossime ore arriverà dunque la firma del calciatore ex Palermo con il suo nuovo club.

