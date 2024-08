Coppa Italia Parma-Palermo, Circati: «Perdere così brucia»

Alessandro Circati, difensore del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Nel finale ci ho provato, ma il portiere l’ha parata. Mi piacerebbe fare più gol. Non credo che siamo calati, abbiamo provato a gestire la partita in modo diverso, giocando con più palla al piede».

Avete parlato con Pecchia nel post-partita?

«Non ci ha ancora detto niente. Non ci piace perdere, così poi brucia. Siamo tutti competitivi, vogliamo tutti vincere. Dall’inizio del ritiro la nostra settimana è stata più o meno uguale rispetto al resto della stagione, i preparatori ci tengono freschi. Non sapevo che non sarei stato titolare, nessuno lo sa mai. Il mister ce lo tiene nascosto fino alla fine e ce lo dice solo prima della partita. Prova a mettere in campo la squadra più forte ogni partita, il suo modo di allenare e la gestione del gruppo è questa».

La Serie A è pronta a cominciare.

«Non mi importa chi è il mio compagno di reparto, sono tutti forti e possono giocare tutti. Non sono uno che ha paura, mi piacciono le novità e le cose difficili. Affronterò la Serie A mettendoci tutto ciò che ho».