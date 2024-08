Come riportato da Tuttomercatoweb.com, L’attaccante Hemsley Akpa-Chukwu ha attirato su di sé l’interesse di due club di Serie A.

Il centravanti classe 2005 del Bari, piace a Torino e Empoli, che vorrebbero assicurarselo. Nella sua carriera vanta 23 presenze in Primavera 2-B, campionato in cui ha segnato 10 gol, e 2 in Serie B