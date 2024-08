Serie A: l’Inter non va oltre il 2-2 al Ferraris contro il Genoa. Parma-Fiorentina termina 1-1, la classifica aggiornata

Terminano i match di Serie A con inizio alle ore 18.30. Tanto spettacolo in Genoa-Inter, a sbloccare il match sono i padroni di casa con Vogliacco al 20′. Thuram al 30′ eal 75′ ribalta il match con una doppietta. Messias su rigore al 90+4′ realizza il gol del definitivo 2-2.

Tra Parma e Fiorentina, al gol di Man, con uno splendido sinistro a giro imparabile per Terracciano, risponde la rete di Biraghi al 75′. La viola termina in 10, dopo l’espulsione di Pongracic all’83’ per doppia ammonizione.

La classifica aggiornata:

Inter 1

Fiorentina 1

Parma 1

Genoa 1

Lecce 0 *

Bologna 0 *

Napoli 0

Udinese 0 *

Monza 0 *

Venezia 0 *

Roma 0 *

Juventus 0 *

Milan 0 *

Atalanta 0 *

Lazio 0 *

Cagliari 0 *

Torino 0 *

Empoli 0 *

Verona 0 *

Como 0 *

* una partita in meno