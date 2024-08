Serie A: una rete a testa in Genoa-Inter all’intervallo, Parma avanti 1-0 sulla Fiorentina. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei match valevoli per la 1^ giornata di Serie A. In Genoa-Inter, sono i padroni di casa a passare in vantaggio: Vogliacco colpisce su un indecisione di Sommer al 20′. Thuram al 30′ mette il match in equilibrio segnando la rete dell’1-1, risultato al termine del primo tempo.

Tra Parma e Fiorentina, invece, è la squadra di Pecchia ad approcciare meglio il match. Dopo diverse occasioni sprecate, Man al 22′, con uno splendido sinistro a giro, buca Terracciano e permette ai suoi di raggiungere l’intervallo in vantaggio di una rete.