Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, Botteghin, classe ‘87 in scadenza con l’Ascoli è pronto a lasciare. Per il brasiliano, che nelle ultime tre stagioni ha segnato 9 reti in 98 presenze con l’Ascoli, si prospetta una permanenza in Serie B.

L’ex Feyenoord sarebbe vicino a firmare con il Modena di Bisoli.