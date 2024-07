Palermo, Pigliacelli firma con il Catanzaro ma saranno i rosanero a pagare per cederlo

Il calciomercato del Palermo deve ancora entrare nel vivo. Il club di viale del Fante, dopo essersi assicurato le prestazione del portiere Alfred Gomis e del difensore Patryk Peda è al lavoro per sfoltire la rosa da mettere a disposizione di mister Alessio Dionsi. Tra i calciatori in uscita, come noto, c’è Mirko Pigliacelli che nelle prossime ore sarà tesserato dal Catanzaro, con il quale firmerà un contratto di 2 anni più uno.

Il Catanzaro preleverà Pigliacelli senza versare nessun indennizzo ai siciliani, anzi, come appreso dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, saranno proprio i siciliani a pagare per cederlo.

Il Palermo, infatti, verserà nelle casse dei calabresi circa 180mila euro che sono una sorta di partecipazione all’ingaggio del portiere. Questa cifra potrebbe ridursi se al termine della stagione il Catanzaro si classificherà tra le prime dieci. Se così dovesse essere i giallorossi restituiranno 30mila euro ai siciliani.

L’estremo difensore non è il solo che saluterà Palermo. Nelle prossime ore è atteso il comunicato della cessione di Soleri e Aurelio allo Spezia che, in cambio, darà al Palermo il difensore Nikolaou.