TMW: “Mantova, dal Monza arriva Leonardo Mancuso”

L’attaccante Leonardo Mancuso continuerà la sua carriera in Serie B, questa volta con la maglia del Mantova.

Come si legge su “TMW” il classe ’92 è stato acquistato a titolo definitivo dal Mantova. Mancuso lascia così il Monza con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, dopo aver contribuito alla promozione in Serie A con due gol in 20 presenze nella stagione 2021/22.

La notizia è stata riportata dal sito della Lega B nella sezione dedicata al calciomercato. Ora si attendono i comunicati ufficiali dei due club per conoscere i dettagli del trasferimento e la durata del contratto che l’ex attaccante dell’Empoli ha firmato con i virgiliani.