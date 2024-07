TMW: “Cremonese, pressing per Pedro Mendes. Si punta ad anticipare la concorrenza di Palermo e Catanzaro”

Come si legge su “TMW” la Cremonese ha intensificato il pressing per ingaggiare l’attaccante Pedro Mendes, attualmente in uscita dall’Ascoli dopo la retrocessione in Serie C.

Il club grigiorosso sta cercando di anticipare la concorrenza di altre squadre interessate al classe ’99, tra cui Venezia (Serie A), Palermo e Catanzaro (Serie B).

Nella scorsa stagione, il portoghese è stato uno dei migliori attaccanti della Serie B, segnando 11 reti totali (inclusa la Coppa Italia) in 28 presenze, prima di saltare l’ultima parte di stagione per infortunio.

La valutazione di Pedro Mendes si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Come spiegato dal patron dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli, la richiesta per il cartellino è di 2,9 milioni di euro, ma è possibile che si chiuda a una cifra intermedia.

Escl. Pulcinelli: «Pedro Mendes? C’è una deadline per la cessione. La valutazione del Palermo…»