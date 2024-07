Escl. Pulcinelli: «Pedro Mendes? C’è una deadline per la cessione. La valutazione del Palermo…»

«Pedro Mendes? Siamo in trattativa con alcune squadre di Serie B, ma tra queste non c’è il Palermo. I rosanero ci hanno fatto capire che per loro il calciatore rappresenterebbe una seconda o terza scelta. Ce lo terremmo volentieri, ma siamo costretti a dover pensare a una sua cessione». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Massimo Pulcinelli attuale numero uno dell’Ascoli, club proprietario del cartellino dell’attaccante Pedro Mendes.

Si può scatenare un’asta tra Bari, Cremonese e Catanzaro partendo dalla valutazione di due milioni?

«Siamo in trattativa con queste tre squadre ma la nostra richiesta per il cartellino è di 2,9 milioni di euro. È chiaro poi che si potrebbe chiudere a una cifra intermedia tra la nostra valutazione e i due milioni di euro. Certamente questa situazione dovrà essere definita tra sette o dieci giorni al massimo».

Caligara può andare al Pisa?

«Sul ragazzo non ci sono solo i toscani ma abbiamo riscontrato il concreto interesse anche del Cosenza».

Quale sarà il futuro societario?

«Stiamo cercando di vendere la Società e abbiamo due o tre potenziali acquirenti. La nostra disponibilità di vendere deve incontrare anche quella di chi vuole concretamente acquistare. Vedremo quello che succederà».

La guida tecnica sarà affidata ancora a Carrera?

«Per noi su questo non ci sono dubbi. Ha fatto bene, è una persona seria e ci piace molto come lavora. In questi giorni stiamo costruendo la squadra insieme a lui quindi in caso di nostra permanenza la guida tecnica sarà di sua competenza. In caso di vendita poi chi verrà farà le sue valutazioni».