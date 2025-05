Terremoto in B, la Salernitana: “Chiediamo immediata revoca del rinvio dei playout”

Dopo l’indiscrezione sull’imminente penalizzazione del Brescia per irregolarità nei pagamenti fiscali, arriva la presa di posizione ufficiale da parte della Lega Serie B. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di playout del campionato 2024/2025, inizialmente previste per il 19 e 26 maggio. La Salernitana si è espressa mediante un comunicato ufficiale per chiedere l’immediata revoca del rinvio:

“Immediatamente attivato il proprio pool legale e di aver provveduto a inoltrare formale diffida alla Lega Serie B. Nel dettaglio, il club chiede l’immediata revoca del provvedimento di rinvio a data da destinarsi dei playout, espressamente impugnato, e si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni nelle sedi consentite“.

L’ad Milan, inoltre, ha dichiarato: “Ci disorienta il fatto di venire a conoscenza della sospensione dei playout e quindi del rinvio di una partita così importante a sole ventiquattro ore dalla sua disputa, peraltro senza sapere quando ed eventualmente contro chi rigiocarla. È evidente che sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, disputare regolarmente i playout e poi attendere eventuali risvolti dalla vicenda che coinvolge il Brescia”.