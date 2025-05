Perinetti sul Bari: «Non so cosa sia accaduto nel finale di stagione, traguardo andava blindato»

L’ex diesse del Bari, Giorgio Perinetti, ha commentato a la Repubblica il finale di stagione dei pugliesi:

«Non so cosa sia accaduto nel finale di stagione, ma a mio avviso si sono affrontare in modo davvero sciatto le gare nelle quali andava blindato il traguardo. E invece sono arrivate le sconfitte in casa con il Modena e quelle in trasferta con due squadre in grande difficoltà come Cosenza e Cittadella. Davvero inspiegabile. Magalini? I drammi sono altri, indubbiamente, e non si consumano sui campi di calcio. Ma con tutto il rispetto per un collega di consolidata esperienza e capacità, va capita sino in fondo l’amarezza di una tifoseria che dà veramente tutto per la propria squadra del cuore e che avrebbe meritato almeno l’emozione delle gare da dentro o fuori. Quella di Longo una comunicazione infelice, un tecnico è come un generale e i tuoi soldati li devi fare sentire i migliori al mondo anche se non lo pensi. Non so se abbia inciso nella frenata del Bari, ma io avrei evitato di esprimere in questi termini».