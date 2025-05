Terremoto in B, De Luca: «Annullare playout 24 ore prima decisione gravissima»

Dopo l’indiscrezione sull’imminente penalizzazione del Brescia per irregolarità nei pagamenti fiscali, arriva la presa di posizione ufficiale da parte della Lega Serie B. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lega ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di playout del campionato 2024/2025, inizialmente previste per il 19 e 26 maggio. Per commentare la vicenda, è intervenuto Vincenzo De Luca, attraverso il suo profilo Facebook:

“E’ gravissima la decisione improvvisa di annullare 24 ore prima la gara di spareggio di Serie B tra Salernitana e Frosinone. In attesa di conoscere i dettagli di questa incredibile vicenda, non si può non sottolineare che chi ha deciso si assume una responsabilità gravissima sul piano sportivo, dell’ordine pubblico e delle tensioni conseguenti”.