Terremoto a Palermo: nel pomeriggio scossa 3.3 a Ustica

Settembre 20, 2025

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, sabato 20 settembre 2025, alle ore 18:00 nei pressi di Ustica, in provincia di Palermo. L’evento sismico ha avuto una magnitudo di 3.3 con una profondità di 18.8 km.

Secondo la scala Richter, un terremoto di questa intensità è classificato come “molto leggero”: può essere avvertito dalla popolazione locale, ma generalmente non provoca danni a persone o strutture.

Al momento non si segnalano criticità o conseguenze rilevanti sull’isola, ma la situazione viene costantemente monitorata dagli istituti competenti.

