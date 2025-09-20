Serie A: un rigore di Orban risponde a Conceição, Verona-Juve senza vincitori. La classifica aggiornata
Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, con un 1-1 che lascia qualche rimpianto ad entrambe le squadre.
La Juventus era passata in vantaggio al 19’ grazie a Francisco Conceição: l’attaccante, servito da Thuram, ha trovato lo spazio dal limite e ha superato Montipò con un preciso sinistro all’angolino. I bianconeri hanno poi sfiorato il raddoppio con Vlahovic, ma il portiere gialloblù si è superato tenendo in vita i suoi.
Il Verona è rientrato in partita al 44’, quando Rapuano ha concesso un rigore per un tocco di mano in area. Dal dischetto Gift Orban è stato glaciale e ha riportato il match in equilibrio.
Nella ripresa, ritmi alti e tante occasioni da entrambe le parti. Serdar ha trovato il gol del sorpasso al 67’, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. La Juventus ha risposto con Openda e Yildiz, senza però riuscire a concretizzare, mentre Di Gregorio è stato decisivo nel neutralizzare le ultime sortite gialloblù.
Juventus 10 punti
Napoli – 9 punti
Cremonese – 7 punti
Udinese – 7 punti
Cagliari – 7 punti
Milan – 6 punti
Roma – 6 punti
Bologna – 6 punti
Atalanta- 5 punti
Como – 4 punti
Torino – 4 punti
Inter – 3 punti
Lazio – 3 punti
Sassuolo – 3 punti
Verona 3 punti
Fiorentina – 2 punti
Genoa – 2 punti
Pisa – 1 punto
Parma – 1 punto
Lecce – 1 punto