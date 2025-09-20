Serie A: un rigore di Orban risponde a Conceição, Verona-Juve senza vincitori. La classifica aggiornata

Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, con un 1-1 che lascia qualche rimpianto ad entrambe le squadre.

La Juventus era passata in vantaggio al 19’ grazie a Francisco Conceição: l’attaccante, servito da Thuram, ha trovato lo spazio dal limite e ha superato Montipò con un preciso sinistro all’angolino. I bianconeri hanno poi sfiorato il raddoppio con Vlahovic, ma il portiere gialloblù si è superato tenendo in vita i suoi.

Il Verona è rientrato in partita al 44’, quando Rapuano ha concesso un rigore per un tocco di mano in area. Dal dischetto Gift Orban è stato glaciale e ha riportato il match in equilibrio.

Nella ripresa, ritmi alti e tante occasioni da entrambe le parti. Serdar ha trovato il gol del sorpasso al 67’, ma la rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco. La Juventus ha risposto con Openda e Yildiz, senza però riuscire a concretizzare, mentre Di Gregorio è stato decisivo nel neutralizzare le ultime sortite gialloblù.

Juventus 10 punti

Napoli – 9 punti

Cremonese – 7 punti

Udinese – 7 punti

Cagliari – 7 punti

Milan – 6 punti

Roma – 6 punti

Bologna – 6 punti

Atalanta- 5 punti

Como – 4 punti

Torino – 4 punti

Inter – 3 punti

Lazio – 3 punti

Sassuolo – 3 punti

Verona 3 punti

Fiorentina – 2 punti

Genoa – 2 punti

Pisa – 1 punto

Parma – 1 punto

Lecce – 1 punto