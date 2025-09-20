Venezia-Cesena, Mangraviti: «Contro il Palermo ci sarà da correre, Inzaghi un vincente»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

È stato Massimiliano Mangraviti l’uomo decisivo nella vittoria del Cesena per 1-2 sul campo del Venezia. Il difensore, autore del gol che ha consegnato i tre punti ai bianconeri, ha commentato la prestazione e già proiettato l’attenzione alla prossima sfida contro il Palermo, in programma sabato.

Queste le sue parole ai microfoni del sito ufficiale del club:

«Il Palermo è un’altra squadra che si giocherà, come il Venezia, la Serie A diretta. Conosco Inzaghi, è un allenatore vincente che prepara le partite benissimo. Ci sarà da correre, da raddoppiare, perché sarà una partita fatta di duelli e sarà una partita bellissima».

Archiviato il successo esterno di prestigio, il Cesena prepara dunque il big match casalingo contro i rosanero, una sfida che si preannuncia intensa e dal profumo d’alta classifica.

Ultimissime

Terremoto a Palermo: nel pomeriggio scossa 3.3 a Ustica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie A: un rigore di Orban risponde a Conceição, Verona-Juve senza vincitori. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Venezia-Cesena, Mangraviti: «Contro il Palermo ci sarà da correre, Inzaghi un vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie C Girone C, pari per il Catania. Il Siracusa cade a Crotone. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Venezia-Cesena, Mignani: «Prendiamoci questa vittoria e prepariamo la prossima sfida»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025