Serie C Girone C, pari per il Catania. Il Siracusa cade a Crotone. La classifica aggiornata

Nella quinta giornata del Girone C di Serie C non mancano le sorprese e i colpi di scena. Il Catania non va oltre lo 0-0 al “Massimino” contro il Sorrento: una gara bloccata, con poche emozioni e un punto che lascia l’amaro in bocca ai rossazzurri, incapaci di sfruttare il fattore campo.

Sconfitta invece per il Siracusa, superato a Crotone con un secco 2-0. Dopo un’ora di equilibrio, i calabresi hanno trovato il vantaggio al 76’ con Cargnelutti, prima del raddoppio firmato da Gomez all’82’, che ha chiuso definitivamente i conti.

Negli altri incontri della giornata, equilibrio tra Audace Cerignola e Foggia, terminata 0-0, e tra Casertana e Cosenza, con il match finito 1-1: a Kallon, autore del vantaggio campano al 35’, ha risposto Garritano al 61’. Beffa per il Latina contro il Monopoli: gli ospiti hanno trovato il gol dell’1-0 all’85’ con Tirelli, mentre al 96’ il pareggio dei pontini è stato annullato, lasciando i tre punti ai biancoverdi.

I risultati finali e la classifica aggiornata:

Audace Cerignola – Foggia 0-0

Casertana-Cosenza 1-1

Catania-Sorrento 0-0

Crotone-Siacusa 2-0

Latina-Monopoli 0-1

CLASSIFICA

Salernitana – 12

Catania – 10

Monopoli – 10

Benevento – 9

Crotone – 8

Casertana – 7

Casarano – 7

Cosenza – 6

Audace Cerignola – 6

Giugliano – 5

Potenza – 5

Picerno – 5

Foggia – 5

Latina – 4

Altamura – 4

Atalanta U23 – 4

Trapani – 2

Cavese – 2

Sorrento – 2

Siracusa – 0

