Serie C Girone C, pari per il Catania. Il Siracusa cade a Crotone. La classifica aggiornata
Nella quinta giornata del Girone C di Serie C non mancano le sorprese e i colpi di scena. Il Catania non va oltre lo 0-0 al “Massimino” contro il Sorrento: una gara bloccata, con poche emozioni e un punto che lascia l’amaro in bocca ai rossazzurri, incapaci di sfruttare il fattore campo.
Sconfitta invece per il Siracusa, superato a Crotone con un secco 2-0. Dopo un’ora di equilibrio, i calabresi hanno trovato il vantaggio al 76’ con Cargnelutti, prima del raddoppio firmato da Gomez all’82’, che ha chiuso definitivamente i conti.
Negli altri incontri della giornata, equilibrio tra Audace Cerignola e Foggia, terminata 0-0, e tra Casertana e Cosenza, con il match finito 1-1: a Kallon, autore del vantaggio campano al 35’, ha risposto Garritano al 61’. Beffa per il Latina contro il Monopoli: gli ospiti hanno trovato il gol dell’1-0 all’85’ con Tirelli, mentre al 96’ il pareggio dei pontini è stato annullato, lasciando i tre punti ai biancoverdi.
I risultati finali e la classifica aggiornata:
Audace Cerignola – Foggia 0-0
Casertana-Cosenza 1-1
Catania-Sorrento 0-0
Crotone-Siacusa 2-0
Latina-Monopoli 0-1
CLASSIFICA
Salernitana – 12
Catania – 10
Monopoli – 10
Benevento – 9
Crotone – 8
Casertana – 7
Casarano – 7
Cosenza – 6
Audace Cerignola – 6
Giugliano – 5
Potenza – 5
Picerno – 5
Foggia – 5
Latina – 4
Altamura – 4
Atalanta U23 – 4
Trapani – 2
Cavese – 2
Sorrento – 2
Siracusa – 0
