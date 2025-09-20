Venezia-Cesena, Mignani: «Prendiamoci questa vittoria e prepariamo la prossima sfida»

Il Cesena cala il colpo al “Penzo” e conquista tre punti di peso contro il Venezia, imponendosi 1-2 al termine di una sfida combattuta. Una vittoria che dà morale e continuità ai bianconeri, premiati da un approccio convincente e da un atteggiamento di squadra che ha soddisfatto in pieno il tecnico Michele Mignani, prossimo avversario del Palermo.

In conferenza stampa, l’allenatore ha sottolineato la prestazione dei suoi:

«Faccio i complimenti ai ragazzi. Il Venezia è forte ed è allenato da un bravo allenatore. Venire qui e giocare così è motivo di orgoglio per me che alleno e per la squadra. L’atteggiamento è quello giusto, poi le partite si vincono e si perdono. Dobbiamo essere contenti e guardare sempre avanti. Per quanto riguarda i punti che pensavo di fare, sapete che non ragiono così, penso solo alla prossima partita».

Mignani ha fatto chiarezza anche su alcuni singoli:

«Ciervo? Credo che abbia sentito tirare il muscolo, ma ancora non si sa. Non penso niente di malissimo, però si deve vedere. Adamo? Non mi piace parlare dei singoli, ma oggi tutti hanno fatto una grande partita. Da lui mi aspetto sempre questo tipo di prestazione, come da tutta la squadra»

Il tecnico ha voluto rimarcare il lavoro del collettivo:

«Sarebbe stato meglio fare il terzo gol, ma già con il secondo la partita si è indirizzata bene. È difficile pensare di segnare tre volte al Venezia al Penzo. Nel calcio il risultato viene premiato dagli episodi, oggi la prestazione è stata del gruppo. C’è del lavoro dietro, provo a prendermi i complimenti. Abbiamo fatto solo quattro partite e dobbiamo arrivare a trentotto. Prendiamoci questo risultato e prepariamo la prossima sfida».