Serie B, il Monza piega la Sampdoria: decide Álvarez. La classifica aggiornata

Il Monza conquista tre punti pesantissimi nella sfida di Serie B contro la Sampdoria, imponendosi 1-0 all’U-Power Stadium. A decidere l’incontro è stata la rete di Agustín Álvarez al 59’, dopo un errore in uscita del portiere blucerchiato Coucke.

La gara è stata intensa sin dai primi minuti, con episodi chiave che ne hanno condizionato l’andamento. Al 27’ la Sampdoria ha avuto la grande occasione per sbloccare il match con un rigore calciato da Barak, ma Thiam si è superato ipnotizzando il centrocampista ospite. Poco dopo, i liguri sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione diretta di Cherubini, punito per un fallo di reazione su Izzo.

Nella ripresa l’equilibrio è stato spezzato da Álvarez, bravo ad approfittare dell’incertezza difensiva avversaria e a insaccare il pallone del definitivo vantaggio biancorosso. Anche il Monza ha poi dovuto giocare in inferiorità numerica, complice il rosso a Ciurria al 55’, ma la squadra di Palladino ha saputo resistere agli assalti finali della Samp.

Nel finale, emozioni da entrambe le parti: Maric e Azzi hanno sfiorato il raddoppio per i brianzoli, mentre Cuni con una rovesciata ha costretto Thiam all’ennesimo intervento decisivo.

La classifica aggiornata:

Palermo – 10 punti

Cesena – 10 punti

Frosinone – 8 punti

Modena – 7 punti

Monza 7 punti

Juve Stabia – 6 punti

Carrarese – 5 punti

Reggiana – 5 punti

Entella – 5 punti

Südtirol – 5 punti

Venezia – 5 punti

Empoli – 4 punti

Catanzaro – 4 punti

Avellino – 4 punti

Mantova – 3 punti

Spezia – 3 punti

Pescara – 1 punto

Padova – 1 punto

Bari – 1 punto

Sampdoria – 0 punti