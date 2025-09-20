Serie B, il Monza piega la Sampdoria: decide Álvarez. La classifica aggiornata
Il Monza conquista tre punti pesantissimi nella sfida di Serie B contro la Sampdoria, imponendosi 1-0 all’U-Power Stadium. A decidere l’incontro è stata la rete di Agustín Álvarez al 59’, dopo un errore in uscita del portiere blucerchiato Coucke.
La gara è stata intensa sin dai primi minuti, con episodi chiave che ne hanno condizionato l’andamento. Al 27’ la Sampdoria ha avuto la grande occasione per sbloccare il match con un rigore calciato da Barak, ma Thiam si è superato ipnotizzando il centrocampista ospite. Poco dopo, i liguri sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione diretta di Cherubini, punito per un fallo di reazione su Izzo.
Nella ripresa l’equilibrio è stato spezzato da Álvarez, bravo ad approfittare dell’incertezza difensiva avversaria e a insaccare il pallone del definitivo vantaggio biancorosso. Anche il Monza ha poi dovuto giocare in inferiorità numerica, complice il rosso a Ciurria al 55’, ma la squadra di Palladino ha saputo resistere agli assalti finali della Samp.
Nel finale, emozioni da entrambe le parti: Maric e Azzi hanno sfiorato il raddoppio per i brianzoli, mentre Cuni con una rovesciata ha costretto Thiam all’ennesimo intervento decisivo.
La classifica aggiornata:
Palermo – 10 punti
Cesena – 10 punti
Frosinone – 8 punti
Modena – 7 punti
Monza 7 punti
Juve Stabia – 6 punti
Carrarese – 5 punti
Reggiana – 5 punti
Entella – 5 punti
Südtirol – 5 punti
Venezia – 5 punti
Empoli – 4 punti
Catanzaro – 4 punti
Avellino – 4 punti
Mantova – 3 punti
Spezia – 3 punti
Pescara – 1 punto
Padova – 1 punto
Bari – 1 punto
Sampdoria – 0 punti