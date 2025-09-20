Catanzaro, Aquilani: «Pareggio amaro, per vincerla ci è mancato il centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

In seguito al match tra Catanzaro e Reggiana, terminato con il risultato di 2-2, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei giallorossi Alberto Aquilani, che si è detto rammaricato per il pareggio.

«Squadra in crescita, fatta la partita più completa oggi nei 90′. Per vincerla ci è mancato il centimetro, che in queste partite fa la differenza. I dettagli delle aree sono fondamentali, su quello abbiamo ancora qualche limite e dobbiamo migliorare. Perderla sarebbe stato troppo…pareggio visto in modo un po’ amaro, perché eravamo venuti qui per vincere. Il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, vedo calciatori che stanno migliorando la loro condizione. Dispiace per alcune banalità e lettura delle situazioni, gol preso simile a quello subito con la Carrarese» ha dichiarato mister Aquilani.

Ed alla domanda sui giovani risponde: «Li abbiamo, li vedrete spesso. Se sono bravi non guardo la carta di identità. Ci può essere anche l’errore di inesperienza al contempo, vanno supportati e gli va data fiducia. Cissè? Da quando è arrivato ha dimostrato un’attitudine importante. La cosa che mi piace è quello che fa senza palla, grande lavoro. Reggiana? Proposta diversa dalla nostra, ma darà filo da torcere a tutti»

