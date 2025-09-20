Monza-Sampdoria, Bianco: «Siamo stati bravi e capaci di soffrire»

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l’allenatore del Monza Paolo Bianco ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi uomini, sottolineando il valore dell’avversario e le difficoltà incontrate nel corso della gara.

«L’obiettivo è il risultato. La Samp è una squadra forte, con giocatori forti. Siamo stati bravi e capaci di soffrire. In B c’è anche questo. Non era facile giocare oggi. Una difficile e complicata sotto ogni punto di vista. Abbiamo fatto fatica a costruire il gioco. Con un uno in meno loro si sono abbassati tanto ed era più difficile trovare i giusti spazi. Dobbiamo continuare a lavorare e fare di più».

Bianco ha poi fatto il punto sulla situazione degli infortunati e sui singoli:

«Abbiamo giocatori forti in ogni reparto. Oggi ne ho persi un po’. Keita ha sentito un fastidio post pranzo nella giornata di ieri, situazione simile per Mota. Piano piano stiamo recuperando anche Colpani. Ho la fortuna di avere un gruppo unito. Izzo era ammonito, ho preferito toglierlo per precauzione. Alvarez lo abbiamo preso per questo, ha delle caratteristiche che a questa squadra mancano. Maric ha fatto una gara di sacrificio. Può e deve fare di più».