Serie B: Modena avanti 1-2 all’intervallo sul Mantova

Mantova e Modena hanno chiuso il primo tempo sul punteggio di 1-2, con gli ospiti protagonisti di un avvio fulmineo e di un predominio costante sul campo.

Al 2’, Ettore Gliozzi ha sbloccato il match approfittando di un perfetto assist di Zampano, portando subito in vantaggio il Modena. Gli ospiti hanno continuato a spingere, costringendo il Mantova a un pressing alto ma poco efficace, mentre i padroni di casa faticavano a costruire azioni pericolose.

Al 12’ il Modena ha ottenuto un rigore per fallo di mano di Caprini, ma Gliozzi ha calciato fuori, fallendo l’occasione per il raddoppio. La squadra di casa ha avuto qualche chance, come il tentativo di Della Valle al minuto 11 e il mancino di Sersanti al 39’, ma senza fortuna.

Il raddoppio ospite è arrivato al 40’ grazie a Daniel Tonoli, perfettamente servito da Di Mariano su calcio d’angolo. Tuttavia, al 45’+2′, il Mantova ha accorciato le distanze: gol su rigore di Leonardo Mancuso, che ha freddato Chichizola, bravo a intuire ma non a fermare la conclusione