Monza-Sampdoria, Donati: «La squadra non merita questo»

A seguito della sconfitta contro il Monza, l’allenatore della Sampdoria, Massimo Donati, ha parlato in conferenza stampa, manifestando tutta la sua frustrazione.

«Il dispiacere più grande è per i ragazzi. Hanno dato tutto, nessuno se lo merita. Dallo staff, ai ragazzi e al nostro incredibile pubblico. Ci teniamo a lottare, uscire da questo momento. La fortuna non ci è stata vicina neppure oggi. Continuare a lavorare e spingere. Il rigore? Sbagliare fa parte del calcio», ha dichiarato Donati.

Sull’espulsione di Cherubini, il tecnico ha commentato: «Lavoriamo tutti i giorni per fare bene e non possiamo sbagliare per un attimo di follia».

Donati ha anche parlato della propria posizione alla guida della squadra: «Io in bilico? Sì, come la scorsa volta. Mi preoccupo quando la squadra non risponde. Oggi han dato tutto, non posso dire nulla ai miei ragazzi». Infine, riguardo all’ipotesi di un ritiro: «Squadra in ritiro? No, non serve a nulla».

La Sampdoria resta quindi in un momento delicato, con Donati che chiede calma, impegno e determinazione per risalire in classifica.